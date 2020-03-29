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  3. 29 Mart 2020 17:46

8 aylık hamile kadın koronavirüse yakalandı

Kocaeli'de 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz’ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 25 yaşındaki genç kadın hastanede tedavi altına alındı.

8 aylık hamile kadın koronavirüse yakalandı
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Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi’nde oturan 8 aylık hamile Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir üniversitenin resim bölümü öğrencisi olduğu belirtilen Batmaz'a, koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı. Şeyma Batmaz’ın yapılan testler sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. Şeyma Batmaz hastanede tedavi altına alındı. 



İzmit’te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu: 

"Arkadaşlar eşimin Kovid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin."



DHA

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kocaeli , koronavirüs
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