8 aylık hamile sandılar ama...

Diyarbakır’da 15 yıldır çocuk hasreti çeken ve karnındaki şişlik nedeniyle hamile olduğunu sanan Hülya Yolaçan (35), doktora başvurdu. Yapılan muayenede Yolaçan’ın karnının şişliğinin bebek değil, miyom nedeniyle olduğu belirlendi. Karnındaki miyomun büyüklüğünün 16 santimetre olduğunu öğrenen ve çocuk hasreti çektiği için ameliyat olmaktan kaçınan Yolaçan, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Doç. Dr. Çoksüer tarafından başarılı bir şekilde rahimi alınmadan yapılan ameliyatla sağlığına kavuşan Yolaçan’a bir de hamile kalabileceği müjdesi verildi.

"AMELİYAT OLMAKTAN KORKUYORDU"

Doç. Dr. Hakan Çoksüer, Yolaçan’ın kendilerine karnında ciddi şişkinlik ve şiddetli kasık ağrısı şikayetiyle geldiğini belirterek, “Muayene ettiğimizde hasta 8 aylık hamilelik gibi gözüküyordu ama ultrasonla baktığımızda gebelik olmadığını ve tamamen miyoma bağlı olduğunu, 16 santim büyüklüğünde dev bir miyom olduğunu gördük. Tabi hastamız birçok merkeze başvurmuş, rahminin alınabileceği ve çok riskli bir ameliyat olduğunu söylenmiş. Hasta çocuk istediği için rahimin almasından korkuyordu. Hastayı detaylı değerlendirdik, muayenesini yaptık. Ameliyata girdiğimizde karnın içerisinde her tarafı saran kafa şeklinde dev bir miyom vardı. Ameliyat esnasında sabırlı ve dikkatli bir şekilde davrandık. Hastanın bağırsaklarına ciddi anlamda yapışmış durumdaydı, rahime zarar vermeden dev miyomu çıkardık. Hastanın rahmini almadan küçük bir insizyonla dev miyomu aldık. Hasta bir gün sonra kendine geldi, rahat rahat yürüyor, taburcu oldu. Az kanamalı ve başarılı bir şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdik. Hasta bir türlü inanamıyordu, rahminin alınabileceği korkusuyla karar veremiyordu. Gittiği her yerde rahmin alınacak uyarılarında bulunmuşlar bizde rahmi almadan miyomu çıkardık” dedi.

"İLK DEFA BU BÜYÜKLÜKTE BİR MİYOMLA KARŞILAŞTIM"

Meslek hayatında ilk defa bu büyüklükte bir miyomla karşılaştığını aktaran Çoksüer, “Böyle bir miyomu ilk defa görüyoruz, bu kadar yapışık miyomla ilk defa karşılaştık. Rahmi alsaydık çok kolay bir ameliyat olacaktı fakat biz rahmi almadığımız için çok zor bir ameliyattı. Ameliyat çok sabır ve tecrübe gerektiren bir ameliyattı ve başarılı bir şekilde yaptık. Hastamızı sağlıklı bir şekilde evine gönderiyoruz” diye konuştu.

"ÇOCUK SAHİBİ OLABİLECEĞİMİ SÖYLEDİ"

Karnının şiştiğini fark edince hamile olduğunu sandığını aktaran Hülya Yolaçan ise, “Son iki aydır rahatsızlığım çok fazla vardı. Diyarbakır’da ve Ankara’da birçok yere gittik. Doktorlar hep rahimde bir şeyler olduğunu söylüyorlardı. Ben de bazen 6 aylık bebektir diye zannediyordum. Hamileyim sandım miyom çıktı. Doktorlar rahimin alınması gerektiğini söyledi. Çocuğum olmadığı için ameliyat olmayı istemedim. Daha sonra Hakan hocaya geldik görüştük. Şimdiye kadar yüktü, ameliyattan sonra daha rahat oldum. Hakan hoca ameliyattan sonra çocuk sahibi olabileceğimi söyledi. 15 yıldır eşimle beraber çocuk hasretini çekiyoruz. Biz de güvendik ameliyat olduk, şimdi ise çocuk bekliyoruz” ifadelerini kullandı.