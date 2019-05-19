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  3. 19 Mayıs 2019 14:11

8 gündür aranan küçük Nurcan'dan acı haber

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 gün önce kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin cansız bedeni dere kenarında bulundu. Arama çalışmalarında Nurcan'ın ayakkabısı ve eteği bulunmuştu.

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