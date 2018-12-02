8 ilde aynı anda düğmeye basıldı ! Gözaltılar var

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerinin koordineli çalışmalarında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen, örgüt üyesi şahıslara yönelik, 8 ilde (Trabzon, İstanbul, Ankara, Muş, Balıkesir, Edirne, Bayburt ve Ağrı ) illerinde yürütülen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; Kara Kuvvetleri bünyesinde görevli 2 üsteğmen ve Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, jandarma bünyesinde görevli 7 astsubay olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların gözaltı işlemlerinin TEM Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü belirtildi.