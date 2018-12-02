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  3. 02 Aralık 2018 13:25

8 ilde aynı anda düğmeye basıldı ! Gözaltılar var

Trabzon merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 2 üsteğmen ile 7 astsubay gözaltına alındı.

8 ilde aynı anda düğmeye basıldı ! Gözaltılar var
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Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerinin koordineli çalışmalarında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen, örgüt üyesi şahıslara yönelik, 8 ilde (Trabzon, İstanbul, Ankara, Muş, Balıkesir, Edirne, Bayburt ve Ağrı ) illerinde yürütülen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; Kara Kuvvetleri bünyesinde görevli 2 üsteğmen ve Genelkurmay, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, jandarma bünyesinde görevli 7 astsubay olmak üzere toplam 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların gözaltı işlemlerinin TEM Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü belirtildi.

İHA

operasyon , fetö , trabzon
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