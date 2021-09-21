  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 8 ilde dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

8 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı kararı

8 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 2'si halen görevde bulunan 31 asker ve 2 mahrem imam olmak üzere 33 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 25 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar devam ediyor.

FETÖ'nun gizli haberleşme yöntemi olan ankesör-büfe telefonlarından aranan 1 subay ve 1 astsubayın halen aktif görevde olduğu, 29'u ise ihraç edilen toplam 31 askeri personel ile örgüt içerisinde mahrem imam konumunda olduklarına dair haklarinda beyan bulunan 1'i ihraç öğremen, 1'i de özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 33 şüpheliye gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Etiketler istanbul fetö tsk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakanlık'tan 2 doz aşı olanlarla ilgili yeni karar
5 kamyonu hurdaya çevirmişti... Akıllara durgunluk veren açıklama
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı
Bozuk aşı iddiası kenti karıştırdı! Valilik'ten açıklama: Yeniden aşılama yapılacak
Kadınların ''yasak aşk'' kavgası! Sokağın ortasında birbirlerine girdiler
Bu seçim anketi sonuçları olay olur!
Rıdvan Dilmen TRT'nin teklif ettiği ücreti açıkladı
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğün davetiyesi ortaya çıktı
Erdoğan'ın ABD'deki ''bitmeyen'' konvoyu tepki çekti
400 milyon dolarlık yatıyla 90 gündür Bodrum'da