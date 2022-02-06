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8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.  

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.

 

 

 

DHA

Etiketler msb pkk terörist
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