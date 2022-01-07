8 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık verildiğini, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık verildiğini, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/ihGsIUIy6N— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 7, 2022
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