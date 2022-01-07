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8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık verildiğini, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık verildiğini, 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etiketler tsk mehmetçik asker operasyon terör terörist
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