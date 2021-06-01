8 terörist daha öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin'de tespit edilen 8 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin'de tespit edilen 8 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
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