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8 terörist daha öldürüldü

8 terörist daha öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin'de tespit edilen 8 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin'de tespit edilen 8 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etiketler Pençe Yldırım 8 terörist
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