8 tonluk elektrik direğini çaldılar !

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde TEİAŞ şirketine ait çalınan yaklaşık 8 tonluk elektrik direği jandarma tarafından hurdacıda bulundu.



Çorlu’da, TEİAŞ şirketinin yüksek gerilim hatlarında kullandığı elektrik direklerinin çalınması üzerine araştırma yapan Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan elektrik direğinin bir hurdacıda olduğunu belirledi. Jandarma, E.T.’ye ait hurdacıda yaptığı aramada

çalınan elektrik direğini parçalanmış olarak buldu. Yaklaşık 8 ton ağırlığındaki elektrik direği kamyon yüklenerek ile firmaya teslim edildi. Gözaltına alınan E.T., ile ilgili soruşturma sürüyor.