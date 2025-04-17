8 yıl sonra tahliye olan Selçuk Kozağaçlı yeniden tutuklandı
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Cezaevinden 8 yıl sonra tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, tahliye kararına karşı yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı. Kozağaçlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 2017'den bu yana 'DHKP/C Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklu olan ÇHD Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, dün akşam saatlerinde tahliye edilmişti.
Kozağaçlı'nın tahliyesi ÇHD'nin sosyal medya hesabından, "Onursal başkanımız Av. Selçuk Kozağaçlı tahliye olmuştur" notu ile duyurulmuştu. Kozağaçlı, tahliye kararının ardından yapılan itiraz üzerine hakkında çıkarılan yakalama emri gereği bugün tekrar gözaltına alındı.
Gözaltındaki işlemlerinin tamamlanması üzerine Kozağaçlı, tutuklanarak Silivri'deki cezaevine gönderildi.
DHA
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