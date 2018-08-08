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  3. 08 Ağustos 2018 07:46

8 yıldır ölen kardeşinin adını tarlaya yazıyor

Çorum'da, 8 yıl önce 23 yaşında kansere yenik düşen Ömer Turan'ın ağabeyi Mesut Turan, her yıl traktörle tarlasına ölen kardeşinin ismini yazıyor.

8 yıldır ölen kardeşinin adını tarlaya yazıyor
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Alaca ilçesinde 8 yıl önce Ömer Turan, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Kardeşini unutamayan ağabeyi Mesut Turan, her yıl tarlasındaki ürünü biçtikten sonra, traktörüne taktığı pulluk yardımıyla tarlasını sürerek 'Ömer' ismini yazıyor. Tarlada devasa boyutta Ömer adını görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Esnaf olan Mesut Turan kardeşini çok sevdiğini ve aradan geçen 8 yıla rağmen acısının hale taze olduğunu söyleyerek, "Onu ailecek hepimiz çok severdik, onun yokluğuna bir türlü alışamadım. Her gün arar oldum, onun adını traktörle her sene yüksek alandaki tarlaya yazıyorum. Mahsulü tarladan kaldırdıktan sonra traktörüme taktığım pullukla göz kararı Ömer yazıyorum. Allah hiç kimseye kardeş acısı yaşatmasın" dedi.

DHA

alaca , çorum
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