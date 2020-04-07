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  3. 07 Nisan 2020 22:56

80 milyon euroluk operasyon ! Çete çökertildi

Avrupa Polis Teşkilatı, yatırımcıları değersiz hisselere yönlendirerek 80 milyon euro dolandıran suç şebekesine operasyon düzenledi.

80 milyon euroluk operasyon ! Çete çökertildi
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Europol'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yatırımlarını online yapan kullanıcıları, satış teknikleriyle değersiz hisselere yönlendiren şebeke, bu yolla Almanya ve Avusturya'da 1000 kişiyi yaklaşık 12 milyon euro dolandırdı.

Şebeke, mağdurlarını, toplam 80 milyon euro değerinde kayba uğrattı.

Bulgaristan, Sırbistan, Almanya ve Avusturya güvenlik birimleriyle düzenlenen ortak operasyonda, Sırbistan'da 5, Bulgaristan'da 4 olmak üzere şebeke üyesi 9 kişi yakalandı. Operasyona Avrupa Yargısal İşbirliği Ajansı da (Eurojust) destek verdi.

AA

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çete , avrasya
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