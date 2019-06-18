800 yıllık türbeyi millet kıraathanesi yaptılar

Kayıtlara göre; türbenin içinde kitabesi olmadığından kime ait olduğu tam olarak bilinmeyen bir de mezar bulunuyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu açılan Millet Kıraathanesi’nde devam eden genişletme çalışmalarını ise yakından takip ediyor.

BELEDİYE RESMİ SAYFASINDAN DUYURDU

Tokat Belediyesi’nin resmi internet sitesinde 13. yüzyıldan kalma türbenin millet kıraathanesi yapılmasıyla ilgili tadilat fotoğraflarını paylaşarak, şu ifadelere yer verildi;

“13. yüzyılda Mesut Bin Keykavus tarafından imaret olarak yaptırıldığı tahmin edilen Şeyh Meknun Türbesi, belediyemiz tarafından 1 yıl gibi bir sürede restore edilerek 2018 yılında Millet Kıraathanesi olarak hizmete açıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önem verdiği projeleri arasında yer alan Millet Kıraathaneleri’nin ilkini Yeşilırmak kenarında bulunan Zaviye’nin çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını yaparak Millet Kıraathanesi olarak halkımızın hizmetine sunduk. Tarih ve kültür şehri Tokat’ımızda Millet Kıraathanesi olarak kullanılan tarihi yapı, sohbet halkalarının ve kültürel buluşmaların yeni merkezi oldu. İkramların ücretsiz olduğu Kıraathane, kitapseverlerin yeni buluşma noktası oldu”

KANUNLARA GÖRE KORUNMASI GEREKİYOR

Türbeyi tadilat yaptırıp Millet Kıraathanesi olarak açan Başkan Eyüp Eroğlu, tarihi eserin etrafına demir profillerle sundurmalar da ekletti.

İL KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ DE TÜRBE OLDUĞUNU KABUL ETTİ



Tokat İl Kültür Müdürlüğü de kentin tarihi eserlerinin tanıtıldığı resmi internet hesabında, türbenin 13. yüzyılda Mesut Bin Keykavus zamanında imaret olarak yaptırıldığını, içinde bir mezar olduğunu ancak mezarın kitabesi olmadığından burada yatan zatın kim olduğunun bilinemediğini açıklayarak yapının Şeyh Meknun Tekkesi veya Açıkbaş Tekkesi diye adlandırıldığını belirtti. Evliya Çelebi’nin ise bu yapıyı Bektaşi Tekkesi olarak adlandırdığına dikkat çekilen açıklamanın son kısmında “Mülkiyeti Vakıflara ait bina halen, Tokat Belediyesi tarafından Millet Kıraathanesi olarak hizmet vermektedir” denildi.

ŞEYH MEKNUN TÜRBESİ HAKKINDA

Kitabesinde; Yeşilırmak köprüsü başındaki türbenin 13. yüzyılda Mesut Bin Keykavus zamanında imaret olarak yaptırıldığı bilgili yer alıyor. İçindeki mezarın kitabesi olmadığı için ise burada yatan zatın kim olduğu bilinmiyor. Halk arasında Şeyh Meknun Tekkesi veya Açıkbaş Tekkesi diye adlandırılan yapı 1976 ve 1982 yıllarında onarım görmüştü. Yapının Mülkiyeti Vakıflara ait.







