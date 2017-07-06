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  3. 06 Temmuz 2017 10:12

81 ilde 15 Temmuz alarmı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle hazırlanan etkinlikleri çerçevesinde valilikler, emniyet müdürlükleri ve belediyelerde hazırlıklara başlandı

81 ilde 15 Temmuz alarmı
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle hazırlanan etkinlikleri çerçevesinde valilikler, emniyet müdürlükleri ve belediyelerde hazırlıklara başlandı.

10 Temmuz’da başlayacak demokrasi nöbetleri için gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen valilikler, etkinliklerin yapılacağı meydanlarda, toplanma ve yürüyüş güzergâhlarını gözden geçirerek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

Valilikler güvenlik boyutuyla hazırlık yaparken, belediyeler de etkinliklerin yapılacağı alanların organizasyonu ve afişlerin hazırlıklarını yapıyor. Emniyet birimleri etkinliklerin olacağı meydanların çevresinde kuş uçurmayacak. Öncesinde çevrenin güvenliğinin alınması sağlanırken, alanlara gireceklerde tek tek aranacak.

İşte 15 Temmuz anma törenlerinin içeriğiİşte 15 Temmuz anma törenlerinin içeriği

15 Temmuz Zafer Anıtının yapımı havadan görüntülendi15 Temmuz Zafer Anıtının yapımı havadan görüntülendi

 

 


 

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