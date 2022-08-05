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81 ilde huzur operasyonu: 1414 kaçak göçmen yakalandı

81 ilde huzur operasyonu: 1414 kaçak göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1414 kaçak göçmen, 25 organizatör yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri, Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla dün Huzur-2022/8 uygulaması gerçekleştirdi. Yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları, TIR garajları, terminaller, limanlar ve balıkçı barınakları, toplu taşıma durak ve istasyonları gibi 7 bin 330 noktada 32 bin 428 personel, 156 dedektör köpeğiyle çalışma yaptı. 6 bin 252 metruk bina, 10 bin 453 umuma açık yer, 639 terminal, 4 bin 501 diğer yerler olmak üzere toplam 21 bin 845 yer kontrol edildi. 5'i yabancı uyruklu olmak üzere 25 organizatör gözaltına alındı ve 1414 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 71'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 689 aranan kişi tespit edildi. 690'ı yabancı uyruklu, 117'si Türk vatandaşı olmak üzere toplam 807 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Uygulama kapsamında; 3 kamyon ve 3 botun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edildi. 

3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 16 mermi, 2 bin 513 gram esrar,

4 gram eroin, 150 gram metamfetamin, 24 ecstasy hap, 7 sentetik ecza hapı, 242 bin 319 kök kenevir, 430 paket kaçak sigara ve 195 kilogram tütün ele geçirildi. 

DHA

Etiketler düzensiz göçmen kaçak göçmen
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