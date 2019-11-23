81 ile Emine Bulut genelgesi

Genelgede kadına, çocuğa şiddet konusunda azami hassasiyetin gösterilmesi istenirken, polise yansıyan tüm olayların en ince detayına kadar ele alınması, tüm tutanakların tutulması talimatı verildi. Hürriyet’te yer alan habere göre hiçbir boşluk kalmayacak şekilde gerekli evrak ve tutanakların tanzim edilmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

18 Ağustos'ta Kırıkkale'de Fedai Varan adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu Emine Bulut'u (38),10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürmüştü. Bıçaklanan Emine Bulut’un son sözleri “Ölmek istemiyorum” olmuştu. Eminet Bulut’un 10 yaşındaki kızının annesinin son anlarında söylediği “Anne lütfen ölme” sözleri ise hafızalara kazınmış, görüntüler infiale yol açmıştı.



