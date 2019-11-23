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  3. 23 Kasım 2019 10:29

81 ile Emine Bulut genelgesi

Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde boşanma aşamasındaki eşi tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut’un ardından İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) 81 il emniyet müdürlüğüne genelge gönderdiği öğrenildi.

81 ile Emine Bulut genelgesi
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Genelgede kadına, çocuğa şiddet konusunda azami hassasiyetin gösterilmesi istenirken, polise yansıyan tüm olayların en ince detayına kadar ele alınması, tüm tutanakların tutulması talimatı verildi. Hürriyet’te yer alan habere göre hiçbir boşluk kalmayacak şekilde gerekli evrak ve tutanakların tanzim edilmesi istendi.

NE OLMUŞTU?

18 Ağustos'ta Kırıkkale'de Fedai Varan adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu Emine Bulut'u (38),10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldürmüştü. Bıçaklanan Emine Bulut’un son sözleri “Ölmek istemiyorum” olmuştu. Eminet Bulut’un 10 yaşındaki kızının annesinin son anlarında söylediği “Anne lütfen ölme” sözleri ise hafızalara kazınmış, görüntüler infiale yol açmıştı.


 

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emniyet , genelge , emine bulut
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