İçişleri Bakanlığı'nın logosu değişti
İçişleri Bakanlığı'nın logosu değişti
1,5 milyon TL ödülle aranan kadın DEAŞ'lı teslim oldu
1,5 milyon TL ödülle aranan kadın DEAŞ'lı teslim oldu
Türkiye sınırda harekete geçti ! Hendek kazılıyor
Türkiye sınırda harekete geçti ! Hendek kazılıyor
İstanbul'da tramvay kazası ! Seferler yapılamıyor
İstanbul'da tramvay kazası ! Seferler yapılamıyor
Barajın kapağı kopmuştu... Bakan'dan flaş açıklama
Barajın kapağı kopmuştu... Bakan'dan flaş açıklama
Tunceli'de sıcak temas ! Saklandıkları mağara teröristlere mezar oldu
Tunceli'de sıcak temas ! Saklandıkları mağara teröristlere mezar oldu
Bankaya ödediği o parayı söke söke geri aldı !
Bankaya ödediği o parayı söke söke geri aldı !
Bakan açıkladı: 2019'da 16,1 milyar liralık destek verilecek
Bakan açıkladı: 2019'da 16,1 milyar liralık destek verilecek
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Aralık 2018 09:19

9 araca çarpıp öyle bir şey dedi ki...

Ankara'da alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü 9 araca çarptı.

9 araca çarpıp öyle bir şey dedi ki...
A+ A-

Ankara’da, sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ileri sürülen otomobil, park halindeki 9 araca çarptı.

Sürücü K.M. yaralandı. Aracı hasar gören kişi, sürücü K.M.’nin "Burada viski yok mu?" dediğini iddia etti.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde meydana geldi. K.M. yönetimindeki 06 THB 12 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halinde bulunan dokuz araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dokuz araçta da maddi hasar oluşurken, otomobil ise orta refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan, alkollü ve ehliyetsiz olduğu ileri sürülen K.M.’yi yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazada aracında hasar oluşanlardan Yunus Emre, "Adam alkollüymüş ve ehliyeti de yokmuş. ’Burada bir viski yok mu’ diye söyleniyordu. Benim 2 tonluk aracımı kaldırıma atmış. Ne kadar hızlı olduğunu düşünemiyorum" dedi. Kaza sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

DHA

araç , viski
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM