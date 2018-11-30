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  3. 30 Kasım 2018 12:01

9 aydır ölen oğlunun mezarında yaşıyor

Şanlıurfa'da, 9 ay önce otomobil çarpması sonucu ölen motosiklet sürücüsünün babası 9 aydır oğlunun mezarında yatıp kalkıyor.

9 aydır ölen oğlunun mezarında yaşıyor
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Oğlunun ölümünde kusuru olanların cezalandırılmasını isteyen baba, "Oğlumun ölümüne dayanamıyorum, kimse ceza almadı, olan benim oğluma oldu" diyerek gözyaşı döküyor.

Trambüs Projesi nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Haleplibahçe Caddesi'nde, 27 Şubat günü, otomobil, Yusuf İzzetin Toprak'ın kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosikletten yola savrularak başını kaldırım taşına çarpan Toprak olay yerinde yaşamını yitirdi. Askere gitmeye hazırlanan Toprak,Süleymaniye Mahallesi'ndeki Mehmetçik Mezarlığı'na defnedildi.

İnşaat işçisi baba Mehmet Toprak ise oğlunun çlümünü bir türlü kabullenemedi. Günlerini oğlunun mezarında geçiren baba, ilerleyen zamanlarda geceleri de mezarlıkta kalmaya başladı. Oğlunun mezarının yanından bi an olsun ayrılmayan Mehmet Toprak'ın, eşi ve 4 çocuğu ise yakınları ile komşularının yardımıyla geçiniyor.

Oğlunun ölümüne tek şeride düşürülen yolda önlem almayan Karayolları ve belediye ile ters yöne giren otomobil sürücünün neden olduğunu ancak hiçbirinin ceza almadığını öne süren acılı baba, "Oğlum ihmaller zinciri sonrası hayatını kaybetti. Benim acım ilk günkü gibi taze. Oğlumun ölümüne, ailemizin dağılmasına ve benim mezarlıkta yatıp kalkmama neden olanlar yaşamlarını kaza öncesindeki gibi sürdürüyor. Oğlumu  hayattan koparanların cezalandırılması için Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum" dedi.

Sadece banyo yapmak için eve gittiğini, bu sırada eşi ve çocuklarını gördüğünü anlatan Mehmet Toprak, şöyle konuştu:

"Oğlum nişanlıydı, kazadan 21 gün sonra askere gidecekti.  Asker dönüşü evlendirecektim. Çocuğum Balıklıgöl'den eve gelirken, ters yöne giren arabanın çarpmasıyla ölüyor. Oğlumun ölümüne dayanamıyorum. Oğlum öldü ama kimse ceza almadı. Oysa o kazada hem otomobil sürücü hem belediye hem de karayolları suçlu. Ama hiçbirine bir şey olmadı, olan benim oğluma oldu. Eğer oğlumun ölümüne yol açanlar ceza almazsa hayatıma son vereceğim."
 

DHA

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