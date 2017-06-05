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  3. 05 Haziran 2017 23:29

9 aylık bebeğin midesinden bakın ne çıktı

Tekirdağ'da 9 aylık bebeğin midesinden nazar boncuğunun çengelli iğnesi çıktı.

9 aylık bebeğin midesinden bakın ne çıktı
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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 9 aylık bebeğe takılı olan nazar boncuğunun çengelli iğnesi, midesinde olduğu ortaya çıktı.

Olay Tekirdağ’ın Muratlı İlçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y., 9 aylık bebeği olan Ayaz'ın üzerine çengelli iğneyle nazar boncuğu taktı. Anne A.Y., oğluna taktığı nazar bocuğunun bulunduğu iğnenin üzerinde olmadığını fark etmesi üzerine, durumu eşi Ö.Y.'ye bildirdi.
Kısa sürede Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürülen 9 aylık bebeğin çekilen röntgenlerinde çengelli iğnenin midesinde durduğu ortaya çıktı. Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan minik bebek, yapılacak operasyonla çengelli iğneden kurtulacak. 

İHA

nazar boncuğu , bebek , çengelli iğne