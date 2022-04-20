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9 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

9 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." denildi.

Etiketler pkk terörist
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