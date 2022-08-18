9 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
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