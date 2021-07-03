İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayının terörle mücadele verilerine ilişkin, 7'si sözde üst düzey olmak üzere toplam 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında haziran ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Haziran ayında 4'ü büyük 30'u orta çaplı olmak 11 bin 914 kırsal operasyon, 1456 şehir operasyonu yapıldı.

Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde 1'i yeşil, 2'si turuncu, 4'ü gri kateoride olmak üzere 7 sözde üst düzey teröristin aralarında bulunduğu 92 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, haziran ayında toplam 12 terör eylemi de engellendi.