96 kuruşluk indirim iptal edilen benzin için şok iddia

Benzine dün yapılması planlanan 96 kuruşluk zam geri çekilmişti. Yarın itibariyle benzine 1,82 TL'lik indirim beklenirken, ekonomi yazarı Alaattin Aktaş gündeme bomba gibi düşen bir iddiada bulundu.

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, son dönemde peş peşe gelen akaryakıt zamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Aktaş, "Benzinde dün yapılması gereken 96 kuruşluk zammın iptali pahalıya patladı" dedi.

Konuya ilişkin 'Vatandaşı benzin zammından koruyalım derken indirime engel oldular' başlıklı bir yazı kaleme alan Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Benzinde dün yapılması gereken 96 kuruşluk zammın iptali pahalıya patladı! Zam iptal edilince bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruşluk indirim fırsatı hesaplama yöntemi yüzünden kaçırılmış oldu" dedi.

"VATANDAŞ FAZLADAN 100 MİLYON LİRA ÖDEYECEK"

Aktaş, "Türkiye’de günde yaklaşık 11 milyon litre benzin tüketiliyor. Eğer Bayramdan önce bir indirim söz konusu olmazsa benzine 96 kuruş zamdan kaçınırken ıskaladığımız 1 lira 82 kuruşluk indirim yüzünden 86 kuruş fazla ödeme yapacağız. Litre başına 86 kuruştan günde 11 milyon litre, yaklaşık 10 milyon lira. Bütün Bayramı düşünün, yaklaşık 100 milyon liralık yük. İyi niyetle ama acemice bir yaklaşımın maliyeti..." ifadelerini kullandı.

"İNDİRİMİN YOLU KESİLDİ"

Yazısının devamında benzinde zam düzenlemesinin detaylarını paylaşan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"30 Haziran’da da anlattığım gibi Cenova’daki borsada oluşan son beş günün ortalama benzin ve motorin fiyatı ilgili günlerin Merkez Bankası kuruyla TL’ye çevrildikten sonra bulunan fiyat, eğer mevcut fiyatın yüzde 3 altında ya da üstündeyse indirim veya zam yapılıyor.

Benzindeki ortalama fiyat mevcut fiyatın yüzde 3.03 üstüne çıktığı için 96 kuruş zam yapmak gerekti. Ama bakın o zam bir şekilde geri alınınca ya da aldırılınca neler oldu...

Eğer benzine 6 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 96 kuruş zam yapılsaydı, bu kez bugünden geçerli olmak üzere 1 lira 82 kuruş indirim gelecekti.

Ama son beş gün ortalamasını alarak gidilen uygulama var ya, işte o hesaplama formülü yüzünden şimdi 1 lira 82 kuruşluk indirim yapılamıyor.

Şimdi söyleyin; 96 kuruş zammı yapıp ertesi gün 1 lira 82 kuruş indirimle yola devam etsek daha iyi değil miydi?

Bir gün 96 kuruş fazla ödeyecek, ertesi gün ya da günlerde 1 lira 82 kuruş indirimli, yani zamdan önceki fiyatın da 86 kuruş altında benzin kullanacaktık. Fena mı olurdu?"

Alaattin Aktaş'ın Dünya gazetesindeki yazısının tamamı için...