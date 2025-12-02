  1. Anasayfa
A Haber'de ''Sayın Öcalan'' skandalı! Tepkiler çığ gibi

A Haber'de ''Sayın Öcalan'' skandalı! Tepkiler çığ gibi
İktidara yakın A Haber'de bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan için ''sayın'' ifadesi kullanıldı. Tepkilerin ardından kanaldan açıklama geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber, bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için ''Sayın Abdullah Öcalan'' ifadesini kullandı. 

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken A Haber'den konuyla ilgili açıklama geldi. 

Kanalın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün DEM Parti Basın Bürosu tarafından, parti heyetinin İmralı ziyaretiyle ilgili gazetecilere bir basın bilgilendirmesi paylaşılmıştır. Söz konusu basın notu haber merkezimize ulaştığında, alt bantta sehven olduğu şekliyle yayınlanmıştır. Durum fark edilir edilmez ilgili alt bant yayından derhal kaldırılmıştır.” denildi. 

 

