A Haber'den röportaj skandalı ! Askeri böyle taciz ettiler

Yandaş A Haber kanalının İdlib’te Türk askerleriyle yaptığı röportaj sosyal medyada büyük tepki çekti.

Türkiye İdlib’te, Suriye ordusunun yaptığı operasyonlarda şehitler verirken A Haber skandal bir röportaja imza attı.

A Haber Yurt Haberler müdürü Kerim Ulak’ın İdlib’te Türk askerlerinin arasına girdiği röportajı bir komutan engelledi.

Askerlere sürekli “Mesajınız nedir ne söylemek istersiniz” diye soran Ulak’a komutan karşı çıkarken “Görüş bildirmemiz yasak yerlerinize geçin” diyerek karşılık verdi.

Buna karşılık Ulak’ın komutana tacize varan röportaj ısrarı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.