  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. A Milli Takım'da sakatlık şoku

A Milli Takım'da sakatlık şoku

A Milli Takım'da sakatlık şoku
Güncelleme:

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk mücadelesini 6 Eylül'de Galler'e karşı edecek olan A Milli Takımımızın kadrosunda sakatlıklar nedeniyle değişiklikler yaşandı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk mücadelesinde Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yaşandı.

A Milli Futbol Takımı’nda tedavisi devam eden Semih Kılıçsoy’un, Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edilmesinden dolayı aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam edeceği açıklandı. Mustafa Hekimoğlu da Ümit Milli Takımı’nın aday kadrosuna geçiş yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmandaki Galler müsabakasıyla başlayacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Millî Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı. Semih'in sakatlığının A Millî Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.

Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı."

A MİLLİ TAKIM'IN MAÇ TARİHLERİ

Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 6 Eylül 2024 Cuma günü TSİ 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlılar bir diğer maçta ise 9 Eylül Pazartesi günü TSİ 21.45'te İzmir'de yer alan Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda'yı ağırlayacak.

Etiketler A Milli Takım sakatlık a milli takımda sakatlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
THY ve Ajet özelleştirilecek mi? Bakan yanıt verdi THY ve Ajet özelleştirilecek mi? Bakan yanıt verdi Her derde deva: Dağlarda yetişiyor, birçok hastalığa iyi geliyor Her derde deva: Dağlarda yetişiyor, birçok hastalığa iyi geliyor Saklı cennet Masiro Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor Saklı cennet Masiro Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor Valilik açıkladı: Kamuya açık alanda alkol tüketmek yasaklandı Valilik açıkladı: Kamuya açık alanda alkol tüketmek yasaklandı AK Parti'de büyük kavga: ''Senin gibi çer çöpler sayesinde partimiz bu hale geldi'' AK Parti'de büyük kavga: ''Senin gibi çer çöpler sayesinde partimiz bu hale geldi'' Dilan ve Engin Polat için hesap günü: İşte istenen cezalar Dilan ve Engin Polat için hesap günü: İşte istenen cezalar Adıyaman'da çobandan heyecanlandıran keşif Adıyaman'da çobandan heyecanlandıran keşif Durmak yok, sıkılaşmaya devam: Kredi kartında yeni taksit düzenlemesi Durmak yok, sıkılaşmaya devam: Kredi kartında yeni taksit düzenlemesi Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Milli atlet Serkan Yıldırım'ın madalyası geri alındı Milli atlet Serkan Yıldırım'ın madalyası geri alındı
Batuhan Karadeniz canlı yayında kumar oynadı; ortalık karıştı Batuhan Karadeniz canlı yayında kumar oynadı; ortalık karıştı Araç alacaklara yeni kampanya: 1 ay boyunca geçerli olacak Araç alacaklara yeni kampanya: 1 ay boyunca geçerli olacak Sabah sporu yaparken ağaçta ''servet'' buldu Sabah sporu yaparken ağaçta ''servet'' buldu Galatasaray'dan sürpriz Arda Güler hamlesi Galatasaray'dan sürpriz Arda Güler hamlesi Ünlü anketçi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ünlü anketçi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Paha biçilemeyen 2 bin 700 yıllık tarihi eser Türkiye'ye iade edildi Paha biçilemeyen 2 bin 700 yıllık tarihi eser Türkiye'ye iade edildi Büyük göç başladı: Afrika'ya doğru yola çıktılar Büyük göç başladı: Afrika'ya doğru yola çıktılar Burning Man'de ''Kurtlar Vadisi'' sürprizi Burning Man'de ''Kurtlar Vadisi'' sürprizi