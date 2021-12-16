A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde rakipleri belli oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı. A Milli Takım, turnuvada C Ligi'nde yer alacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı. C Ligi'nde yer alan A Milli Takım, 1. Grup'ta yer aldı. Milli Takım'ın rakipleri Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları oldu.
Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.
İŞTE EŞLEŞMELER
A LİGİ
1. GRUP
Fransa
Danimarka
Hırvatistan
Avusturya
2. GRUP
İspanya
Portekiz
İsviçre
Çekya
3. GRUP
İtalya
Almanya
İngiltere
Macaristan
4. GRUP
Belçika
Hollanda
Polonya
Galler
B LİGİ
1. GRUP
Ukrayna
İskoçya
İrlanda
Ermenistan
2. GRUP
İzlanda
Rusya
İsrail
Arnavutluk
3. GRUP
Bosna Hersek
Finlandiya
Romanya
Karadağ
4. GRUP
İsveç
Norveç
Sırbistan
Slovenya
C LİGİ
1. GRUP
Türkiye
Lüksemburg
Litvanya
Faroe Adaları
2. GRUP
Kuzey İrlanda
Yunanistan
Kosova
Kıbrıs Rum Kesimi / Estonya
3. GRUP
Slovakya
Belarus
Azerbaycan
Kazakistan / Moldova
4. GRUP
Bulgaristan
Makedonya
Gürcistan
Cebelitarık
D LİGİ
1. GRUP
Liechtenstein
Kazakistan / Moldova
Letonya
Andorra
2. GRUP
Malta
Kıbrıs Rum Kesimi / Estonya
San Marino
TURNUVANIN MAÇ TAKVİMİ
1 ve 2. maçlar - 2-8 Haziran 2022
3 ve 4. maçlar - 8-14 Haziran 2022
5 ve 6. maçlar - 22-27 Eylül 2022
Yarı finaller - 14-15 Haziran 2023
Final ve üçüncülük maçı- 18 Haziran 2023
Play-out maçları - 21-23 ve 24-26 Mart 2024
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