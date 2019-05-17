AA muhabirini ararken suya kapılan 2 asker de şehit oldu

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. DHA, 2 askerin de cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında 2 asker akıntıya kapıldı.

Askerlerden biri, arama çalışmaları sırasında yaralı olarak bulundu ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. DHA, kaybolan ikinci askerin de cansız nedenine ulaşıldığını bildirdi.