AA muhabirini ararken suya kapılan 2 askerden 1'i şehit oldu

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. Suya kapılan askerlerden biri şehit oldu.

Trabzon’un Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 kurtarma timi görevlisinden biri bulundu. Bulunan asker, sağlık görevlerince yapılan tüm müdahalelere rğmen kurtarılmamayarak şehit oldu. Diğer askeri arama çalışmaları devam ediyor.