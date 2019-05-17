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  3. 17 Mayıs 2019 18:16

AA muhabirini ararken suya kapılan 2 askerden 1'i şehit oldu

Uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan 2 asker suya kapılarak kayboldu. 2 askerden 1'inin şehit olduğı bildirildi.

AA muhabirini ararken suya kapılan 2 askerden 1'i şehit oldu
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Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. Suya kapılan askerlerden biri şehit oldu.

Trabzon’un Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılan 2 kurtarma timi görevlisinden biri bulundu. Bulunan asker, sağlık görevlerince yapılan tüm müdahalelere rğmen kurtarılmamayarak şehit oldu. Diğer askeri arama çalışmaları devam ediyor.

İHA

gazeteci , kayıp , asker
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