AB Konseyi Başkanı Michel'den ''Erdoğan'la fotoğraf'' açıklaması

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşme sırasında uygulanan protokol düzeninin ziyaretin önemini gölgelemesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel von der Leyen ile Türkiye'ye düzenledikleri ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede protokol düzeniyle ilgili medyada kendisine yönelik eleştiriler ve sorgulamalar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"KONUMUNU AŞAĞIDA TUTAN BİR DURUM ORTAYA ÇIKTI"

"Ziyaretimiz AB'nin Türkiye ile zorlu süreçte ilişkileri iyileştirme konusunda önem taşıyordu." diyen Michel, protokol kuralları uygulanırken AB Komisyonu Başkanı'na farklı, hatta konumunu aşağıda tutan bir durumun ortaya çıktığını belirtti.

"SAYGI İLKELERİ BENİM İÇİN ESAS ÖNEMDEDİR"

Michel, "Bazı görüntüler benim duruma duyarsız kaldığım izlenimi yarattı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Saygı ilkeleri benim için esas önemdedir." ifadesini kullandı.

"DURUMUN DAHA KÖTÜ BİR HAL ALMASINI İSTEMEDİK"

Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduğunu kaydeden Michel şöyle devam etti:

"Ursula ve ben bu durumun daha kötü bir hale girerek olay halini almasını istemedik ve ev sahibimizle siyasi görüşmemizin esasına önem verilmesini arzu ettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız konuşmada da İstanbul Sözleşmesi, kadın ve çocuk hakları, temel değerlerimiz, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğüne özellikle önem verdik. İki nedenle üzgünüm. Birincisi, Ursula’ya karşı protokol tuhaflığına duyarsız kaldığım izlenimi ortaya çıktığı için üzüntü duyuyorum. İkincisi ise Avrupa Birliği için verimli olacak Ankara’daki önemli ve faydalı jeopolitik çalışmamızın gölgelenmiş olmasından dolayı üzgünüm."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Charles Michel ve Ursula von der Leyen'le yaptığı görüşme sırasında von der Leyen'ın ayakta kalması tepki çekmişti.

Toplantıdan kameralara yansıyan görüntülerde Erdoğan ve Michel bayrakların önündeki koltuklara otururken, Ursula von der Leyen'in ayakta kaldığı, buna "Ehm" diyerek tepki gösterdiği ve nereye gideceğini bilemediği görülmüştü.

Daha sonra Ursula von der Leyen ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşılıklı koltuklara oturduğu kameralara yansımıştı.

Avrupa Komisyonu, AB'nin yürütme organı ve başkanı, protokol açısından AB Konseyi Başkanı ile eşit pozisyonda.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer de Ursula von der Leyen'e Charles Michel ile aynı şekilde yaklaşılması gerektiğini vurgulamış ve Komisyon Başkanı'nın gördüğü muameleye şaşırdığını söylemişti.