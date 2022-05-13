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ABB, Anıtkabir için çıkan iddiaları yalanladı

ABB, Anıtkabir için çıkan iddiaları yalanladı

ABB Anıtkabir çevresini 10 katlı inşaata açtığına dair iddialara ilişkin olarak "Süreci şeffaf bir biçimde paylaşmamıza rağmen özellikle bazı çevrelerin 'bu parsele gökdelen dikiliyor' şeklinde yaptığı açıklamaları iyi niyetli bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Anıtkabir çevresini 10 katlı inşaata açtığına dair iddialar üzerine açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada haberler yalanlanarak, “ABB yönetimi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve hatıralarına saygılı bir şekilde Ankara’ya hizmet etmeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

ABB, Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açıldığına ilişkin Belediye'ye yönelik iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada iddialar yalanlanarak şöyle denildi:

 "HERHANGİ BİR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAMIŞTIR"
"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Anıtkabir çevresini 10 katlı inşaata açtığına dair mesnetsiz iddiaların sürdürüldüğüne dair yapılan paylaşımlar üzerine;

Belirtilen parselde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sayın Mansur YAVAŞ döneminde, 7221 sayılı yasa gereği kat yüksekliği belirlenmesi dışında,  herhangi bir plan değişikliği yapılmamıştır.

Söz konusu parselin önceki dönemlerde onaylanarak yürürlüğe giren imar planında yapı yüksekliği 'Serbest' iken, yeni dönemde en çok 7 katla sınırlandırılmasını içeren imar planı değişikliği Çankaya Belediyesi Meclisi ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararları ile onaylanmıştır.

7 katla sınırlandırılan plan değişikliği işlemine bir aylık askı süresinde vatandaşlarca itirazlarda bulunulmuştur. Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşlardan gelen itirazları değerlendirmiş, Belediye Meclisine konuyu 7 kat olarak değil, 5 kata indirilmesinin uygun olacağı şeklinde sunmuştur.

 "AÇIKLAMALARI İYİ NİYETLİ BULMUYORUZ"
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi söz konusu parseldeki yapı yüksekliğini 5 kat olarak onaylamıştır. Büyükşehir Belediyesi Meclis kararının ilan-askı işlemleri Çankaya Belediyesi tarafından yürütülecektir.

Süreci şeffaf bir biçimde paylaşmamıza rağmen özellikle bazı çevrelerin 'bu parsele gökdelen dikiliyor', 'Anıtkabir’in silüeti bozuluyor' şeklinde yaptığı açıklamaları iyi niyetli bulmuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve hatıralarına saygılı bir şekilde Ankara’ya hizmet etmeyi sürdürecektir."

Etiketler abb anıtkabir iddia
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