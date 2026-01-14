ABB'nin konser davasında 3 sanığa yakalama kararı

Kazancı olay olan Blok3'ten babasına çok özel doğumgünü hediyesi: Paraya acımadı!

Yediği bir parça elma 45 yaşındaki kadının sonu oldu

Memur ve emeklilerin zamlı maaş ödemeleri için tarih belli oldu

Dilan Çıtak'ın Survivor'daki tuvalet itirafı olay oldu

AK Parti emeklilerin maaş hesaplamalarını da maaşlarını da sil baştan değiştirecek!

Tek isteği 100 TL ile babasına doğumgünü hediyesi almaktı, bir anda viral oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Bülent ağabeyi''nden Bilal Erdoğan'a kırmızı kart!

Oktay Kaynarca uyuşturucu ve fuhuş iddialarına böyle yanıt verdi

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi gerçek hikaye çıktı

Sizin de başınıza gelebilir! Sosyal medyadaki montajlı linç tuzağı ifşa oldu!

Gülden'i okul bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki sanığın cezası bozduldu!

Su seviyesi yüzde 1'e gerileyen dev içme suyu barajına kar dopingi! Görüntüler mest etti!

Arınç'tan çok konuşulacak açıklama: ''Hiçbir savcı beni ifadeye çağırmadı!''

Hava durumu raporu güncellendi... Türkiye'nin yarısı baharı yarısı kışı yaşayacak! Yeni yağış yolda!

Ünlü tatil cennetinde 5 katlı apart otel çöktü!

Huzurevinde vahşet! Huzurevinde kalan bir kişi, diğer 3 kişiyi bıçaklayarak öldürdü!

Oğlu hastaneye kaldırılan Sarıgül'e özel koruma şoku!

Sevgilisi otel ücretini ödemeden kaçtı; kadın ortalığı birbirine kattı

Milyonları ilgilendiren düzenleme: Kartla ödemelerde yeni dönem başlıyor

Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği