ABB'nin konser davasında 3 sanığa yakalama kararı

Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik konser davasında tahliye edilen 3 sanık hkakında yakalama kararı çıkarıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 dönemine ait konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük davasında, tutuklu sanıkların tahliyesine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı doğrultusunda tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik harcamalarda kamu zararı oluştuğu iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı gerekçesiyle 5'i tutuklu 14 kişi hakkında dava açıldı. İlk duruşmada tutuklu sanıkların yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti. Duruşma 31 Mart'a ertelenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise sanıkların tahliyesine itiraz etmişti.

DHA

