ABB'nin konser davasında tahliye kararı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarına ilişkin yürütülen 3'ü tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik harcamalarda kamu zararı oluştuğu iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığının tespiti sonrası 5'i tutuklu 14 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklardan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı H.A.B., eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili H.E., eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili H.Z., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi O.E., Festival ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı S.Ç., Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi S.E., Festival ve Enfest Organizasyon ortağı K.A. ile ABB çalışanı C.A. hakkında, 'Zincirleme şekilde nitelikli zimmet’ suçundan 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Gurudan Turizm Organizasyon şirketi sahibi A.A., ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç., ABB çalışanı K.B., Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi sahibi E.D., Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi ortağı L.E. ve Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Ü.A. hakkında 'Nitelikli zimmet' suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada mahkeme 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu sanıkların tahliyesine yönelik karara itiraz etti. İtiraz üzerine Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan H.A.B., O.E. ve S.Ç. hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada ise tutuklu sanıklar H.A.B., O.E. ve S.Ç. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar savunmalarında tahliyelerini talep etti.

TUTUKLU SANIKLAR TAHLİYE OLDU

Beyanların ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, delillerin toplanmış olması, tanıkların dinlenmesi ve savunmaların alınması ile tanıklar üzerinde baskı kurulması ihtimalinin ortadan kalktığını değerlendiren mahkeme, konser organizasyonlarına ilişkin piyasa rayici hizmet bedelleri ile kamu zararının mali boyutunun belirlenmesine yönelik bilirkişi raporunun dosyaya ne zaman kazandırılacağının henüz belli olmadığını belirtti.

Mahkeme, kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmadığı, bu aşamadan sonra tutukluluğun amacına hizmet etmeyeceği ve ölçülülük ilkesine aykırı olacağı gerekçesiyle tutuklu sanıklar H.A.B., O.E. ve S.Ç.’nin adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine, diğer sanıklar yönünden adli kontrol tedbirlerinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Duruşma 7 Temmuz’a ertelendi.

DHA