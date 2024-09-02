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ABD Ankara Büyükelçiliği'nden başına çuval geçirilen askerle ilgili açıklama

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden başına çuval geçirilen askerle ilgili açıklama
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ABD Ankara Büyükelçiliği'nden İzmir'de bir askerin başına çuval geçirildiği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

ABD Ankara Büyükelçiliği İzmir'de ABD askerlerine karşı yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İsrail'i korumak amacıyla İzmir Limanı'na demirleyen ABD'nin en büyük taarruz gemisi USS Wasp'ta görevli bir Amerikan askerinin başına çuval geçirmişti.

Eylem sonrasında ise 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler abd abd asker asker başına çuval
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