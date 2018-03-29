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  3. 29 Mart 2018 19:13

ABD askerlerini Türkiye korkusu sardı !

Terör örgütü PKK/YPG'ye açık açık destek veren ABD askerlerini Türkiye korkusu sardı.

ABD askerlerini Türkiye korkusu sardı !
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DEAŞ bahanesiyle terör örgütü YPG'ye Menbiç'te destek veren ABD askerlerini Türkiye korkusu sardı.

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında örgüt için büyük bir öneme sahip olan Afrin'i temizledi.

Başarılı geçen operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Şu anda Afrin harekatına güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Noktayı koyduk. Afrin ile bitmeyecek. İdlib var, Menbiç var arkada. İnşallah hak oralarda tecelli edene kadar yola devam" dedi.

GÜVENLİK ARTIRILDI

Türkiye'nin son derece kararlı olması Menbiç'e yerleşen ABD'yi endişelendirmeye başladı. Türkiye ile yapılan görüşmelerde de bir sonuca ulaşamayan ABD, Menbiç'te güvenliği artırdı.

ABD ASKERLERİ NÖBET TUTUYOR

Daha önce rahat tavırlar sergileyen ABD'li generallerin son zamanlarda bölgeyi sürekli ziyaret etmesi ve ABD askerlerinin nöbet tutmaya başlaması terör örgütü üyelerini de korkutmaya başladı.

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