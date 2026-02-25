ABD basını ''Türkiye İran topraklarını işgal edecek'' dedi, İletişim Başkanlığı yalanladı

Ankara ve Tahran hattında bölgesel tansiyonu yükseltmeyi amaçlayan "işgal" iddialarına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) son noktayı koydu. Sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yayılan "Türkiye'nin İran topraklarına gireceği" yönündeki haberlerin asılsız olduğu vurgulandı.

Ortadoğu'da hareketli saatler yaşanırken, Türkiye’nin dış politikasına yönelik ciddi bir dezenformasyon dalgası başlatıldı.

ABD merkezli yayın organı Bloomberg'te yer alan "ABD’nin İran’a saldırması durumunda Türkiye’nin güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı" yönündeki iddialar, iletişim başkanlığı tarafından jet hızıyla yalanlandı.

"Toprak Bütünlüğüne Saygı Esastır"

DMM tarafından bugün (25 Şubat 2026) yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politika ilkeleri hatırlatıldı. Açıklamada, devletimizin komşu ülkelerin egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne her zaman sadık kaldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Devletimiz, komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı göstermektedir. Sınır güvenliğimizi sağlamak adına, kriz dönemlerinden bağımsız olarak 7 gün 24 saat esasına göre tüm önlemlerimiz zaten alınmaktadır. Söz konusu 'işgal planı' iddiaları tamamen dezenformasyon içermektedir."

Resmi Kaynak Uyarısı

Açıklamada ayrıca, bölgedeki hassas dengeleri bozmaya yönelik bu tür doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Vatandaşların ve uluslararası kamuoyunun sadece resmi kurumlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica edildi.