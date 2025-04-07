ABD borsasında Trump depremi

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri sonrası ABD borsası düşüşle açıldı.

Amerikan borsaları yeni haftaya serbest düşüşle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri sonrası New York borsası yüzde 3 kayıpla açıldı. Trump’ın uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifelerinin etkisiyle hisse senetlerinde yoğun satış dalgası yaşandı.

Teknoloji firmalarının yer aldığı Nasdaq yüzde 3,92, S&P 500 yüzde 3,5 ve Dow Jones ise yüzde 3,21 gerilemeyle seansa başladı. S&P 500 endeksi zirvesinden yüzde 20 düşerek ayı piyasasına girdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı. BIST 100 endeksi gün içinde kayıplarını telafi ederek yüzde 1'den fazla yükseliş kaydetti. Türkiye, yaşanan durumdan az etkilenen ülkelerden biri oldu.

DHA