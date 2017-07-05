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  2. Güncel
  3. 05 Temmuz 2017 15:46

ABD Büyükelçiliği'nden MİT TIR'ları açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, MİT TIR'ları davasıyla ilgili ''Savcılık bizden bilgi istemedi'' denildi.

ABD Büyükelçiliği'nden MİT TIR'ları açıklaması
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ABD Büyükelçiliği, MIR TIR'ları iddianamesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Türk yetkililerle temas halindeyiz. Savcılıktan bilgi talebi bulunulmamış, iletişime geçilmemiştir." denildi.

Elçilikten yapılan açıklamada, "MİT TIR'larının durdurulması' olayları sırasında, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun Fethullah Gülen'e yakın kişiler tarafından telefonla arandığına dair basında çıkan haberleri takip etmekteyiz. Basında yer alan haberlerin aksine, bu hususla ilgili olarak büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir. Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD'nin diğer ilgili kurumları, geçtiğimiz yıl meydana gelen darbe girişiminin araştırılması ve faillerin adalete teslim edilmesi hususunda Türk mevkidaşlarıyla yakın iletişim halinde çalışmaya devam edecektir" denildi.
 

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