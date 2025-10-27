  1. Anasayfa
ABD-Çin hattında yumuşama altın fiyatlarını vurdu
Güncelleme:

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin azalmasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. 

ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki iyimserlikle birlikte altın fiyatları haftaya kayıpla başladı. 

Çin ve ABD’nin ticaret müzakerecileri pazar günü, Malezya’da iki gün süren görüşmelerde gümrük vergileri, nakliye ücretleri, fentanil ve ihracat kontrolleri gibi konularda bir dizi anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki gerginliğin önemli ölçüde azaldığına işaret etti. 

Gözler Fed'in faiz kararında

ABD Merkez Bankası Fed, bir sonraki faiz kararını 28-29 Ekim 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 29 Ekim 2025 saat 21.00'de açıklanacak.

Fed eylül ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti.

Saat 12:10 itibariyle piyasalardaki son durum şöyle:

Dolar: 41,96 TL
Euro: 48,87 TL
Sterlin: 56,00 TL

Ons altın: 4.031 Dolar
Gram altın: 5.433 TL
Çeyrek altın: 9.656 TL
Cumhuriyet altını: 39.704 TL

Gümüş: 64,34 TL

Bitcoin: 114.916 Dolar
Ethereum: 4.160 Dolar

