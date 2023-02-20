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ABD Dışişleri Bakanı Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Anıtkabir'i ziyaret etti
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti. Blinken mozoleye çiçek bıraktı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Blinken daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti. 

Antony Blinken ve beraberindeki heyet, önce Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Blinken, daha sonra Anıtkabir önünde basın mensuplarına poz verdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Halklarımız arasında var olan bağ..."
"Türk Ulusu ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Elim bir afetin yaşandığı bu dönemde stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Türkiye’ye destek olurken, bugün burada Amerikan halkını temsil ediyor olmaktan dolayı kendimi ayrıcalıklı addediyorum.

Cumhuriyetin doğuşundan bu yana halklarımız arasında var olan bağ, bilhassa son derece büyük bir kederin yaşandığı bu günlerde derin, sağlam ve güçlü olmayı sürdürmektedir." 

Etiketler abd dışişleri bakan
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