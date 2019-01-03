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  3. 03 Ocak 2019 12:46

ABD heyeti FETÖ için Ankara'da !

ABD heyeti FETÖ sanıklarının ifadelerini başvurmak üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

ABD heyeti FETÖ için Ankara'da !
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Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyet başkentte temaslara başladı.

Heyet Ankara Adliyesi'nde tutuklu bazı FETÖ sanıklarının ifadesine başvuruyor. Heyet, FETÖ imamı Kemal Batmaz'ın ifadesine de başvuracak.

Heyetin Ankara'da temasları iki gün sürecek. Görüşmede taraflar, Türkiye'nin sunduğu yeni FETÖ delilleri üzerinden katedilen mesafeyi değerlendirecek.

Heyet, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında da Türk yetkililere bilgi verecek.

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