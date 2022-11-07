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ABD heyetiyle toplantı sona erdi: MSB'den açıklama

ABD heyetiyle toplantı sona erdi: MSB'den açıklama
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Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı sona erdi. Toplantıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısı ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla 7 Kasım 2022 tarihinde Ankara'da icra edilmiştir.

Olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanısıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır.

Müteakip toplantının gelecek yıl ABD'de düzenlenmesi öngörülmektedir.

Etiketler msb açıklama
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