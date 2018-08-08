ABD ile Türk heyeti bir araya geldi

Diplomatik ilişkilerin canlı tutulması için ABD'ye giden 9 kişilik Türk heyeti ile ABD'li heyet arasındaki kritik görüşme sona erdi. Rahip Brunson hakkında ABD Dışişleri'nde yapılan ilk görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İran yaptırımları ve Halkbank davası konusunda ABD Hazine Bakanlığı'nda yapılacak ikinci görüşme ise ilk görüşmenin ardından başladı.

Toplantının yapılacağı ABD Dışişleri Bakanlığı girişinde çekilen bir fotoğrafta, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ve Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın, ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı tarafından karşılandığı görüldü.

Başta evanjelik papaz Brunson olmak üzere Suriye ve benzeri konularda anlaşmazlıklar yaşayan iki NATO ülkesi arasında yükselen tansiyonun düşürülmesi amaçlanan toplantıların ilki tamamlandı.

İKİNCİ TOPLANTI ABD HAZİNE BAKANLIĞI’NDA BAŞLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Heather Nauert’in belittiği gibi toplantıya ABD heyeti adına Dışişleri Sekreteri John Sullivan başkanlık etti. İlk toplantı sonrasında Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve ABD Dışişleri Sekreteri Sullivan toplantının yapıldığı ABD Dışişleri Bakanlığı binasından birlikte ayrıldı.

Rahip Brunson ve terör örgütlerine karşı ortak çalışma başlıklarının konuşulduğu birinci toplantının ardından, İran yaptırımları ve Halkbank davası konuşulacak olan ikinci toplantı ABD’nin Hazine Bakanlığı’nda başladı.