ABD, ülkedeki aşılama sonuçlarını paylaştı

Amerikan Hastalık Kontrol Önleme Merkezleri (CDC) ABD’deki aşılama çalışmalarına ilişkin sonuçları paylaştı.

CDC’nin yeni raporu, Dr. Anthony Fauci ve diğer halk sağlığı uzmanlarının aylardır vurguladığı gibi, aşılamanın pandemiyi sona erdirmenin tek seferlik bir yolu olmadığını ortaya koydu. Virüsün dolaşımını durdurmak için yeterli bağışıklığa sahip oluncaya kadar maske takmak ve sosyal mesafeye dikkat etmek hayati bir önem taşıyor.

YÜZDE 0,008'İNDE YENİDEN ENFEKSİYON MEYDANA GELDİ

Bununla birlikte CDC, aşıların çalışma şekline bağlı olarak yeniden enfeksiyonların beklendiğini söyledi. Beyaz Saray’da basın açıklaması yapan Fauci, “Aşılanan insanların paydasında ne kadar yeniden enfeksiyon oranın geldiğine bakmak önemli. Covid-19 aşısı olan kişilerin yaklaşık yüzde 0,008'inde yeniden enfeksiyonlar meydana geldi. Ölümcül vakalar ise çok nadir gelişti. Birisi aşılansa ve daha sonra yeniden enfeksiyona yakalanan talihsiz insandan biri olsa bile, aşının yine de bir miktar koruma sağlayabileceğini bilmek önemlidir” dedi.

ÖLÜMLER YÜZDE 99,9 ÖNLENDİ

CDC'den alınan yeni rakamlar ayrıca, mevcut Covid-19 aşılarının, klinik denemelerin önerdiği gibi, ölümü önlemede neredeyse mükemmel olduğunu gösteriyor. Tamamen aşılanan 75 milyon kişide 74 ölümle, aşılar yüzde 99,99 etkili oldu. Diğer taraftan CDC, aşılanan ve daha sonra enfekte olan bazı kişilerin yaklaşık üçte birinin (yüzde 29) asemptomatik olduğunu açıkladı.

Diğer taraftan yeniden enfekte vakaların yüzde 40’ı tamamen aşılanmış 60 yaş üstü kişilerde görüldü. Fauci, "Yaşlı bireyler, özellikle zayıflarsa ve altta yatan koşulları varsa, aşıya da yanıt vermemiş olabilirler" dedi.

MEVCUT ÖNLEMLER DEVAM ETMELİ

Son olarak CDC, "Tamamen aşılanmış kişiler, halka açık yerlerde maske takmak, diğerlerinden en az 2 metre uzaklıkta bulunmak, kalabalıklardan ve yetersiz havalandırılan alanlardan kaçınmak ve sık sık ellerini yıkamak gibi önlemler almaya devam etmelidir" ifaderini kullandı.