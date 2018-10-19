ABD yeni yaptırımların eşiğinde

Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti son günlerde Amerikan basınının gündemine otururken Amerikalı uzmanlar, Washington'un Riyad'a yönelik tutumu konusunda ikiye bölündü.



Sputnik'e konuşan Amerikalı uzmanların bir kısmı olası ekonomik kayıplara vurgu yaparak Washington'un Riyad'a yönelik yaptırım uygulama olasılığının bulunmadığını söylerken, diğer bir kısmıysa yaptırımların mutlaka kısa süre içinde devreye girebileceğini belirtti.

YAPTIRIMLARIN ETRAFINDAKİ TARTIŞMALAR

George Washington Üniversitesi'nden Profesör Charles L. Glaser, Sputnik'e verdiği demeçte, "Bu olağanüstü karmaşık bir ağ ve (yaptırımlar) Suudi Arabistan'a yönelik çelişkili politikalarımızı daha da zorlaştıracak" diye konuştu.

Aynı zamanda Suudi Arabistan'ın eylemlerinin ABD için bir sürpriz olmadığını söyleyen Glaser, "Suudilerin yaptıklarında yeni bir şey görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel olarak Suudi Arabistan'a yönelik yaptırım uygulamanın, ABD'nin Suudi petrolüne ihtiyaç duyduğu için zor olacağına dikkat çeken Glaser, "Biz yaptırım uygulayabiliriz, fakat bu bize çok pahalıya mal olabilir. Suudilere, İran'la ilgili durumun çözümü için Suudilerin yardımına güveniyoruz" dedi.

Amerikalı uzman, ABD Kongresi'nin Suudi Arabistan'a yönelik sert tutum izleyeceği konusunda da şüphelerini dile getirdi.

Zamanında ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nde çalışan Amerikalı eski diplomat John E. Herbst ise farklı bir görüş dile getirdi. Sputnik'e konuşan Herbst, "Yönetim yaptırımlardan yana değil, fakat Kongre'de aksi bir tutum söz konusu. Bir şeyletin olacağını seziyorum. Bir şekilde yaptırımlar olacak, zira Başkan bunu istemese de 3'te 2'lik çoğunluk sağlandığında Kongre'nin elinde yaptırım uygulama imkanı var. Ben, Kongre'nin 3'te 2'sinin bunun yapılmasından yana olduğunu tahmin ediyorum. Bu durum yönetimi harekete geçmek zorunda bırakabilir" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın ‘bilinçli olarak' Kaşıkçı olayının içine çekildiğini söyleyen uzman, "Bu bir hata değil. Onlar, bu olayın sinyal göndereceğini biliyordu" diye konuştu.

Nüfuzlu Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, olaydan dolayı bizzat hakarete uğramış hissettiğni kaydederek Suudi Arabistan'a yönelik sert yaptırımlar planladığını belirtti. Graham ayrıca faal Suudi liderler iktidardayken bu ülkeyle iş yapamayacağını da sözlerine ekledi.

‘SEMBOLİK RETLER'

Bu arada Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın akıneti ile ilgili gelişmeler ortamında HSBC, Credit Suisse, BNP Paribas, Societe Generale, JP Morgan Chase, Mastercard, Ford, Uber ve Google Cloud, Bloomberg üst düzey yöneticileri de Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan yatırım konferansına katılmayacaklarını açıkladı.

Son olarak Riyad'da düzenlenecek konferanstan çekilenler kervanına ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox da eklendi.

Suudilerin ‘sembolik retlere karşı çok hassas olduklarını' belirten Herbst, "Suudi Arabistan'da çok gerçekçi olarak düşünen kişiler var ve bu kişiler, burada olup bitenleri takip ediyorlar ve bir takım değişikliklere gitmeleri gerekiyor. Bu kişiler tarafından bir takım ek adımların atılacağını göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.