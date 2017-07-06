ABD'de dehşet ! 5 cesetle...

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir evde 10 yaşından küçük dört çocuk ve babalarının cesedi bulundu. Cinayet zanlısı olarak çocukların annesi gözaltına alındı.



Gwennet County polis teşkilatından yapılan açıklamada, Atlanta yakınlarındaki Loganville kasabasında bir evde yaşları 10'un altında dört çocuk ile 30'lu yaşlardaki babalarının cesedinin bulunduğu, bir çocuğun ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Cinayetlerin bıçakla işlendiği aktarılan açıklamada, zanlı olarak annenin gözaltına alındığı ancak henüz olayın nedeninin belirlenemediği ifade edildi.

Yerel basın ise ailenin kısa süre önce İllinois eyaletinden Loganville'e taşındığını, cinayet zanlısı kadının babası öldüğü için bir süredir depresyonda olduğu bilgisini paylaştı.

Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesinin sürdüğü aktarıldı. Kadının, cinayetlerin ardından polis gelene kadar en az 24 saat evde cesetlerle beklediği belirtildi.