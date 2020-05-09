ABD'de evde koronavirüs testi dönemi başlıyor

ABD'de evde koronavirüs testi yapılabilecek.

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), koronavirüs teşhisi için evde yapılabilen bir teste onay verdi.

FDA'dan yapılan yazılı açıklamada, Rutgers Üniversitesi'nin geliştirdiği ve salya numunesiyle evde yapılabilen teste "acil durum onayı" verdiğini duyurdu.

"İNSANLARIN TESTLERE ULAŞIMINI GENİŞLETİYORUZ"

Rutgers Üniversitesi Biyoloji Laboratuvarı Teknoloji Geliştirme Direktörü Andrew Brooks, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aldığımız onay ile insanların testlere ulaşımını genişletiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'DE KORONA BİLANÇOSU

Dünyada koronavirüs salgınının merkezi olan ABD'de virüs nedeniyle yaklaşık 79 bin kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 1 milyon 330 bin kişi de virüse yakalandı.