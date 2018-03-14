ABD'de rekor düzeye ulaştı

ABD'de gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, ABD vatandaşı olan yetişkinlerin yüzde 74'ü İsrail'i Filistin'e karşı destekliyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Gallup'un "İsraile sadık ABDliler" anketi sonuçlarına göre, ABDnin İsrail desteği, Körfez Savaşında İsrailin Irak tarafından vurulması sonrasındaki yüzde 79'luk destekten sonra, 27 yılın en üst seviyesine ulaştı.

Sonuçlara göre, cumhuriyetçilerin yüzde 83'ü, bağımsızların yüzde 72'si ve demokratların yüzde 64'ü Filistin konusunda İsraile destek veriyor.



ABDlilerin Filistin Yönetimi konusundaki desteği ise yüzde 21'de kalırken, desteklemeyen bireyler yüzde 79 olarak açıklandı.

Filistin Yönetimine destekleyenlerin ise yüzde 27'si demokratlardan, yüzde 21'i bağımsızlardan, yüzde 12'si ise cumhuriyetçiler arasından oldu.



Araştırma sonuçlarına göre, ABD vatandaşlarının yüzde 50'si ABDnin Filistini daha fazla baskı yapması gerektiğini düşünürken, yüzde 27'si ise İsraile baskı uygulanması gerektiği fikrinde.