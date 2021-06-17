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ABD’de Türk öğrenci Gülperi ölü bulundu

ABD’de Türk öğrenci Gülperi ölü bulundu

Yüksek öğrenim için ABD’nin New York kentine yerleşen Gülperi T. ’in evinde cansız bedeni bulundu.

İstanbul’da Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek öğrenim için ABD’nin New York kentine yerleşen Gülperi T. (24) evinde ölü bulundu. Gülperi T. ’in banyo yaparken öldüğü ve arkadaşları tarafından bulunduğu bildirildi.

New York’ta tek başına yaşayan Gülperi T. ’in, Tekirdağ Şarköy’de yaşayan ailesine ulaşan New York polisi acı haberi verirken genç kızın ölüm nedeninin otopsi ve toksikolojiden gelecek rapor sonrasında belirleneceği belirtildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gülperi T. ’nin New York’taki arkadaşları epilepsi hastalığı olduğunu söylerken, New York polisi olası bir cinayet üzerine herhangi bir ize rastlanmadığını, ancak soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Gülperi T. ’in cenazesi otopsi işlemleri sonrasında Şarköy’e nakledilecek.

 

Etiketler Gülperi'nin Manhattan'da sır ölümü Gülperi Türker
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