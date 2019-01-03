ABD'de yargılanan Hakan Atilla davasında yeni gelişme
ABD'de yargılanan Hakan Atilla davasında yeni gelişme
Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı ! İşte şanslı numaralar...
NASA'dan çarpıcı görüntüler Herkesi şaştı kaldı...
NASA'dan çarpıcı görüntüler Herkesi şaştı kaldı...
Edirne Belediye Başkanı'nın yeni yıl afişi tepki çekti !
Edirne Belediye Başkanı'nın yeni yıl afişi tepki çekti !
İstanbul'da alarm verildi ! Ekipler hazır...
İstanbul'da alarm verildi ! Ekipler hazır...
Resmen açıklandı ! Ehliyet ve kimlik ücretlerinde yeni dönem
Resmen açıklandı ! Ehliyet ve kimlik ücretlerinde yeni dönem
Türklerin soyu nereden geliyor ? İşte o rivayet...
Türklerin soyu nereden geliyor ? İşte o rivayet...
AKOM'dan İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısı
AKOM'dan İstanbul için şiddetli kar yağışı uyarısı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Ocak 2019 22:34

ABD'de yargılanan Hakan Atilla davasında yeni gelişme

ABD'de yargılanan Hakan Atilla, hakkındaki davanın temyiz mahkemesince reddini istedi.

ABD'de yargılanan Hakan Atilla davasında yeni gelişme
A+ A-

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, hakkındaki davanın temyiz mahkemesince tamamen reddini istedi.

Savcılık, Hakan Atilla'nın cezasının artırılması başvurusunu geri çekti: 25 Temmuz'da tahliye edilecek
Savcılığın Atilla'nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekmesi ve 32 ay hapis cezasının onanması talebinin ardından Atilla, savcılığın bu talebine cevap olarak avukatları aracılığıyla temyiz mahkemesine dilekçe gönderdi. 

Hakan Atilla, dilekçesinde, savcılığının kendisine karşı açtığı davanın tamamen reddedilmesini istedi. Kabul edilmemesi durumunda ise 'adil yargılanmadığı ve haklarının zarar gördüğü' gerekçesiyle mahkemenin kararının bozulması ve yeniden yargılama talebinde bulundu.

Mahkemenin Hakan Atilla'ya verdiği hapis cezasının az olduğu gerekçesiyle kararı temyize götüren savcılık, başvurusundan vazgeçmiş ve 32 aylık cezanın onanmasını istemişti.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini bir üst mahkemeye taşımıştı.

ABD Cezaevleri Bürosu'nun internet kayıtlarına göre ise Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

hakan atilla , mahkeme , red , yargı , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM